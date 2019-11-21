Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LC 0519 plakalı kamyonet, Karasu istikametinde giderken Limandere Kavşağı'nda manevra yapan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 59 UG 091 plakalı otomobille çarpıştı.

Savrulan otomobil kaldırıma çarptı. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde Kardelen Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi, 4 yaralı ise Ferizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Buradaki müdahalelerin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 4 yaralıdan 3'ünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Karasu istikameti trafiğe bir süre kapatılırken, cumhuriyet savcısı ve jandarma olay yeri inceleme ekipleri de incelemede bulundu.