Son Dakika Haberleri: Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

8 saat önce

Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonetin çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonetin çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Şanlıurfa- Akçakale kara yolunda Eyyübiye Kampüsü civarında meydana geldi. 34 NL 0349 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen kamyonet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:54 Kaynak: İHA
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