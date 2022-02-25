Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

25.02.2022 09:42
Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Eskişehir'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Eskişehir'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Seyitgazi ilçesine bağlı Çatören mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar istikametine giden M.A.U., idaresindeki 06 BSD 986 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelen Y.K.'nın kullandığı 06 COY 767 plakalı kamyonet virajda çarpıştı.

Meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü Y.K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Z.U. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

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Eskişehir, Kamyonet, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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