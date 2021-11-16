Otomobille kamyonet çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Otomobille kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Erzincan'da otomobil ile kamyonetin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Erzincan'da otomobil ile kamyonetin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 08. 50 sıralarında Erzincan - Erzurum kara yolu Akyazı kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, O.D., idaresindeki 24 AAC 567 plakalı kamyonet ile R.D., yönetimindeki 34 EBS 175 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

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