Alınan bilgilere göre kaza, Salihiye Mahallesi Yıldırım Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen Honda Civic marka otomobille 07 FA 267 plakalı Citroen Berlingo marka kamyonetle çarpıştı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA

Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobille kamyonet çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.