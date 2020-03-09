Otomobille kamyonet kavşakta çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Yerel Otomobille kamyonet kavşakta çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Otomobille kamyonet kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

6 saat önce

Otomobille kamyonet kavşakta çarpıştı: 3 yaralı Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Otomobille kamyonet kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

TOKAT - Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; kaza Tokat- Turhal kara yolu Pazar ilçesi kavşağında meydana geldi. Kazada, R.O. idaresindeki 11 AAC 225 plakalı otomobil ile B.H.Ö. idaresindeki 60 BG 314 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Bir süre tek şeritten sağlanan trafik, kazada hurdaya dönen otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü. Bölge trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobille kamyonet kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Turhal, Tokat, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:53 Kaynak: İHA
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