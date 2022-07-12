Ağrı'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ağrı'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

12.07.2022 22:57

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde otomobil ile tezek yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde otomobil ile tezek yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Ahmet Taştan idaresindeki 34 EGS 889 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Doğubayazıt Suluçem Kavşağı mevkisinde Erkan İlgin yönetimindeki 04 D 2253 plakalı tezek yüklü kamyonetle çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücülerin de arasında olduğu 10 kişi ambulanslarla Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan C.T. hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Düzce'de oto kurtarıcıdan düşen araca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Son dakika haber | Düzce'de oto kurtarıcıdan düşen araca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:21 DSÖ'den Covid-19 uyarısı: Vakalar yüzde 30 arttı, Covid-19 hiçbir yerde bitmedi
21:02 Survivor'un gündemden düşmeyen ismi Bernan Keklikler, turuncu bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu
20:43 NASA, uzayın en uzağını çekti! İşte kainatın o bir ucundan birbirinden esrarengiz görüntüler...
19:58 4 milyon kişi için hayati önemde! BMGK, Türkiye üzerinden Suriye'ye gönderilen insani yardımları 6 ay daha uzatma kararı aldı
19:34 İstanbul'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! İşte otomobilin scooter kullanan Dilara'ya çarptığı anlar...
18:18 Antrenmanda Van Aanholt ile kavga eden Kerem'den olay sonrası ilk sözler: Bu tür münakaşalar yaşanabilir ancak aramızda sevgi ve saygı bakidir
18:16 Fener'in golcüsü Premier Lig'den! Joshua King bu akşam İstanbul'a geliyor
18:12 ABD Afrin'de düzenlediği hava saldırısında DEAŞ'ın önemli ismi Mahir el-Agal'ı öldürdü
18:05 Sosyal medya bu aşkı konuşuyor! Çengelköy'de bir vatandaş sokaktaki taş parkeleri kalple donattı
17:48 Galatasaray'da gündeme bomba gibi düşen gelişme! Kerem ile Aanholt antrenmanda birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 01:51:45. #1.12#
SON DAKİKA: Ağrı'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement