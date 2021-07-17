OTOMOBİLLE KANALA UÇUP, SUDAN KENDİLERİ ÇIKTILAR - Son Dakika

OTOMOBİLLE KANALA UÇUP, SUDAN KENDİLERİ ÇIKTILAR

ADANA'da, virajda kontrolden çıkıp, ağaca çarparak, sulama kanalına devrilen otomobildeki Mahmut Talan ile Mehmet Ercan, sudan kendileri çıktı.

ADANA'da, virajda kontrolden çıkıp, ağaca çarparak, sulama kanalına devrilen otomobildeki Mahmut Talan ile Mehmet Ercan, sudan kendileri çıktı. Kaza, merkez Çukurova ilçesi Mavi Bulvar'da meydana geldi. Mahmut Talan'ın kullandığı 06 DB 123 plakalı otomobil, iddiaya göre, virajda kontrolden çıkarak, ağaca çarptıktan sonra Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına yuvarlandı. Sürücü Mahmut Talan ve yanındaki Mehmet Ercan, önce araçtan sonra sudan kendileri çıktı. Sağlık durumu iyi olan 2 kişi, ihbarla bölgeye gelen ekipler tarafından kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika

Survivor Sahra'yı görenler tanıyamadı! Estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuştu

Sosyal medyanın şampiyonu belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray en çok etkileşim alan kulüpler listesinde başı çekti

Yatırın malı olduğunu öne sürdü, içine girip yattı! Polisin dakikalar süren ikna çalışması kameralara yansıdı

Trabzonspor rakamı düşük bulup, teklifi reddetti: "Uğurcan'ın piyasa değeri bize önerilen rakamın 2 katı

Sel yıktı geçti, kutlamalar iptal edildi! Almanya'dan sonra Belçika'da da milli yas ilan edildi

Bir zamanların efsane isminden kötü haber! Fenerbahçe'nin eski kalecisi Kameni trafik kazası geçirdi, durumu ağır

Tecavüz itirafı çok konuşulmuştu! Lady Gaga, bu kez de cinsellik açıklamasıyla şaşkınlık yarattı

Aşı olmayanlar için uygulanacak kısıtlamaları madde madde sıraladı! Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak öneri