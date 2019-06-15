Otomobille kereste taşıdılar
1 saat önce
Bursa'da bir otomobilin arka koltuğunda taşınan keresteler görenleri şaşırttı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 02:00 Kaynak: İHA
'da bir otomobilin arka koltuğunda taşınan keresteler görenleri şaşırttı. Bursa- Mudanya
kara yolu üzerinde seyir halindeki bir otomobilin arka koltuğunda taşınan keresteler vatandaş kamerasına takıldı. Kapıları açık bir vaziyette seyreden ve arka koltuğu kerestelerle dolu olan otomobili gören diğer sürücüler o anları telefonlarının kameralarıyla kayıt altına aldı.
(İHA)
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