Son Dakika Haberleri: Otomobille kereste taşıdılar
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Otomobille kereste taşıdılar

1 saat önce

Bursa'da bir otomobilin arka koltuğunda taşınan keresteler görenleri şaşırttı.

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Bursa'da bir otomobilin arka koltuğunda taşınan keresteler görenleri şaşırttı. Bursa- Mudanya kara yolu üzerinde seyir halindeki bir otomobilin arka koltuğunda taşınan keresteler vatandaş kamerasına takıldı. Kapıları açık bir vaziyette seyreden ve arka koltuğu kerestelerle dolu olan otomobili gören diğer sürücüler o anları telefonlarının kameralarıyla kayıt altına aldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 02:00 Kaynak: İHA
Mudanya, Bursa, Güncel
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