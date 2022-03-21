Otomobille köpeğe çarpmamak için refüje çarptı - Son Dakika
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Otomobille köpeğe çarpmamak için refüje çarptı

21.03.2022 00:22
Otomobille köpeğe çarpmamak için refüje çarptı

Adıyaman'da, yola çıkan bir sokak köpeğine çarpmamak için ani manevra yapan sürücü, otomobili ile refüje çarptı.

Adıyaman'da, yola çıkan bir sokak köpeğine çarpmamak için ani manevra yapan sürücü, otomobili ile refüje çarptı.

Edinilen bilgilere göre, Bülent Dağdevren idaresindeki 44 LT 092 plakalı Hyundai marka otomobil, Yeni Mahalle 3. Çevre Yolu Türkiye Petrolleri yakınlarında seyir halinde olduğu esnada yola aniden bir sokak köpeği çıktı. Sürücü Dağdevren, sokak köpeğine çarpmamak için ani manevra yaparak otomobilin ön kısmı ile refüje çarptı. Kontrolden çıkan otomobil adeta hurda yığınına dönerken sürücü kazayı yara almadan atlattı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza yapan araç, olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından yoldan kaldırıldı. - ADIYAMAN

Otomobille köpeğe çarpmamak için refüje çarptı
Otomobille köpeğe çarpmamak için refüje çarptı

YORUMLAR
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İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı Duvara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı Duvara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Otomobil, Adıyaman, Türkiye, Hyundai, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobille köpeğe çarpmamak için refüje çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobille köpeğe çarpmamak için refüje çarptı - Son Dakika
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