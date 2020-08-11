Otomobille LPG tankeri çarpıştı 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, LPG tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Nurittin Erdoğan idaresindeki 48 U 2375 plakalı otomobil, Torba Kavşağı Emin Anter Bulvarı'nda aynı istikamette seyreden Seyfi Ös'ün kullandığı 34 AY 1665 LPG tankerle çarpıştıktan sonra devrildi.

Otomobilin sürücüsü Erdoğan ile araçtaki Ahmet Gökmen ve Erdoğan Kökten yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri bölgede güvenlik tedbiri aldı.

Öte yandan kaza nedeniyle bir süre kapanan kara yolu polisin çalışmasıyla yeniden açıldı.