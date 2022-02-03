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OTOMOBİLLE MANEVRA YAPARKEN 25 METRELİK FALEZLERDEN DÜŞTÜ - Son Dakika

OTOMOBİLLE MANEVRA YAPARKEN 25 METRELİK FALEZLERDEN DÜŞTÜ

03.02.2022 15:16

Antalya'da kullandığı otomobille manevra yapmaya çalışan Süleyman Gültekin (40), 25 metrelik falezlerden düştü.

Antalya'da kullandığı otomobille manevra yapmaya çalışan Süleyman Gültekin (40), 25 metrelik falezlerden düştü. Ters dönen otomobilde sıkışan Gültekin, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Kaza, saat 09.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi Akçan Sokakta meydana geldi. Turizm sektöründe servis şoförü olarak çalışan Süleyman Gültekin, 15 SD 885 plakalı otomobiliyle manevra yapmaya çalışırken, 25 metrelik falezlerden uçuruma uçtu. Ters dönen otomobilde sıkışan Gültekin'in yardımına çevredekiler koştu. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, Süleyman Gültekin'i kurtarmak için çalışma başlatırken, otomobilin aşağı kaymaması için takozlarla sabitlendi. Gültekin, yarım saatlik çalışmanın ardından otomobilden çıkartıldı. Sedyeye alınan Gültekin, güçlükle falezlerden indirildi. Ambulansa alınan Süleyman Gültekin, tedavi için hastaneye götürüldü. Gültekin'in sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Komşusu Mehmet Doyran, Geriye dönmeyince merak ettim. Yukarından bakınca falezlerden uçtuğunu gördüm. Daha sonra sağlık ekiplerine ve polise haber verdim dedi.

OTOMOBİLLE MANEVRA YAPARKEN 25 METRELİK FALEZLERDEN DÜŞTÜ
OTOMOBİLLE MANEVRA YAPARKEN 25 METRELİK FALEZLERDEN DÜŞTÜ
OTOMOBİLLE MANEVRA YAPARKEN 25 METRELİK FALEZLERDEN DÜŞTÜ

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Süleyman Gültekin, İtfaiye, Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTOMOBİLLE MANEVRA YAPARKEN 25 METRELİK FALEZLERDEN DÜŞTÜ - Son Dakika


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