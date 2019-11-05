Son Dakika Haberleri: Otomobille minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Otomobille minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobille minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Muş'un Bulanık ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Otomobille minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Muş'un Bulanık ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, ilçe girişindeki kavşakta Enes Ekmekçi (27) yönetimindeki 31 ABT 831 plakalı otomobil ile Sidar T. (19) idaresindeki 49 D 7571 minibüs çarpıştı. Kazada Enes Ekmekçi (27) hayatını kaybederken, Sidar T. (19) ise yaralandı. Enes Ekmekçi'nin cansız bedeni Bulanık Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Sidar T. ise aynı hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Bulanık, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 06:35 Kaynak: İHA
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