Son Dakika Haberleri: Otomobille Minibüs Çarpıştı: 14 Yaralı

Otomobille Minibüs Çarpıştı: 14 Yaralı

2 saat önce

Van'ın Gürpınar ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

Otomobille Minibüs Çarpıştı: 14 Yaralı, System.String[]
Van'ın Gürpınar ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, Van- Başkale karayolu üzerindeki Zernek Barajı yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 65 V 0625 plakalı minibüs ile 34 KT 1252 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan 14 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:46 Kaynak: İHA

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