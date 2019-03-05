Otomobille Minibüs Çarpıştı: 14 Yaralı
2 saat önce
Van'ın Gürpınar ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.
Van
'ın Gürpınar
ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, Van- Başkale
karayolu üzerindeki Zernek Barajı yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 65 V 0625 plakalı minibüs ile 34 KT 1252 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan 14 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:46 Kaynak: İHA
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