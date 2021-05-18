Otomobille minibüs çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobille minibüs çarpıştı: 2 yaralı

KİLİS - Kilis'te, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralanırken, sinyalizasyon direği zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Necmettin Erbakan Mahallesi Turgut Özal Caddesi Şeyh Mansur kavşağına yakın yerde yabancı uyruklu Nasır Hüseyin'in yönetimindeki 79 SAA 222 plakalı Mercedes marka otomobil ile yabancı uyruklu Abdullah Kur yönetimindeki 79 AV 663 plakalı Mitsubishi marka minibüsün çarpışması sonucu iki sürücü de yaralandı. Kazada sinyalizasyon direği zarar görürken, olay yerine çağrılan ambulans ile 2 yaralı Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.