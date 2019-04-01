Son Dakika Haberleri: Otomobille Minibüs Çarpıştı: 6 Yaralı

Otomobille Minibüs Çarpıştı: 6 Yaralı

57 dakika önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Otomobille Minibüs Çarpıştı: 6 Yaralı, System.String[]
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Manavgat- Akseki Karayolu Taşkesiği mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Avni Çalışkan'ın kullandığı 07 EGF 44 plakalı otomobille Sabri Toklu'nun kullandığı 07 C 74077 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Hamza Kazancı ile yan yatan minibüste bulunan Şahin Toklu, Serkan Hasırcı, İsmail Arıkan, Furkan Akdamar ve Gonca Şanlı çeşitli yerlerinden yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, jandarma, trafik polisi ve itfaiye yönlendirildi. Sağlık ekiplerince Manavgat'ta çeşitli hastanelere sevk edilen yaralılardan Şahin Toklu ve Serkan Hasırcı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:59 Kaynak: DHA

Akseki, Antalya, Manavgat, Güncel
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