Son Dakika Haberleri: Otomobille Minibüs Çarpıştı: 6 Yaralı

Otomobille Minibüs Çarpıştı: 6 Yaralı

1 saat önce

Otomobille minibüs çarpıştı: 6 yaralıŞANLIURFA - Şanlıurfa'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Otomobille minibüs çarpıştı: 6 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Mardin kara yolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Kasım K., yönetimindeki 02 DB 788 minibüs ile sürücüsü henüz belirlenemeyen 63 PV 268 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile minibüste bulunan Mehmet K., Bilal, Emine ve Süleyman K., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslara Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:32 Kaynak: İHA

Mardin, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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