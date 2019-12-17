Otomobille motosiklet böyle çarpıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobille motosiklet böyle çarpıştı - Son Dakika

Otomobille motosiklet böyle çarpıştı

6 saat önce

Beşiktaş'ta yan yoldan aniden çıkan otomobil sürücüsü, motosikletliye çarptı.

Beşiktaş'ta yan yoldan aniden çıkan otomobil sürücüsü, motosikletliye çarptı. Kaza da ölen ya da yaralanan olmazken, çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Beşiktaş Levent'te geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hızlı ve dikkatsiz bir şekilde yan yoldan çıkan otomobil sürücüsü, motosikletliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düştü. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, bir otomobilin yan yoldan çıktığı ve seyir halinde olan motosiklet sürücüsüne çarptığı görülüyor.

(Murat Horoz/İHA)

Otomobille motosiklet böyle çarpıştı

Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:10 Kaynak: İHA
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