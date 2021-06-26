OTOMOBİLLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR, 2 YARALI - Son Dakika

OTOMOBİLLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR, 2 YARALI

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 10.00 sıralarında, Merkezefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Mülayim Helva (36) yönetimindeki 45 LB 874 plakalı otomobil, Kanal Yolu ile 443 Sokağın birleştiği kontrolsüz kavşakta, Batuhan Akkeçeli'nin (19) kullandığı motosikletle çarpıştı. Kazada sürüklenen motosikletten yolan savrulan sürücü Akkeçeli ve arkasındaki Ayhan Okutucu (25) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Okutucu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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