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Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü

20 dakika önce

Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölüKONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü
KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Adana - Konya Karayolu üzeri Şinasi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Cem B. idaresindeki 42 FD 487 plakalı otomobil, eski Konya yolu çıkışında Kemal Günseven'in kullandığı 42 ABV 772 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Kemal Günseven ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Günseven, yapılan müdahalelere raağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:46 Kaynak: İHA
Ereğli, Konya, 3. Sayfa
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