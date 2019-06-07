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Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü

58 dakika önce

Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölüANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.

Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.
Kaza, Oymapınar Yolu Bucakşeyhler eski yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oymapınar istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki İsmail Ö.'nün kullandığı 07 ACK 945 plakalı motosiklet ile Manavgat istikametinden Oymapınar istikametine gitmekte olan Batuhan Öztürk'ün kullandığı 07 LKM 72 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, otomobilin önünde yaklaşık 50 metre sürüklenerek ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İsmail Öztürk kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Bucakşeyhler Mahallesinde asker uğurlaması için düzenlenen eğlenceye gittiği bildirilen otomobil sürücüsü Batuhan Ö., jandarma tarafından gözaltına alınırken yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü İsmail Öztürk'ün cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:40 Kaynak: İHA
Antalya, Manavgat, 3. Sayfa
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