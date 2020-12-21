Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, otomobille çarpışan motosiklette yolcu olarak bulunan Hüseyin Gültekin (41) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Umurlu Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Soner Küçük yönetimindeki 09 UB 526 plakalı motosiklet, aynı yönden gelerek, kavşaktan dönüş yapmak isteyen Ömer Özyıldırım yönetimindeki 09 ABY 651 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Ömer Özyıldırım, motosiklet sürücüsü Soner Küçük ile motosiklette yolcu olarak bulunan Hüseyin Gültekin yaralandı. Yaralılardan Soner Küçük ile Hüseyin Gültekin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, otomobil sürücüsü Ömer Özyıldırım ise Aydın Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hüseyin Gültekin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer iki yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.