Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde otomobille çarpışarak yaralanan motosiklet sürücüsü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza öğlen saatlerinde Dilovası Demirciler Mahallesi Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM) kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.A. idaresindeki 41 AEE 939 plakalı otomobil, Valiler Bulvarı GEBKİM kavşağından dönüş yapmak istediği sırada Y.K. idaresindeki motosiklet, otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Y.K. yola savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansa alınan yaralı sürücü, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kol ve bacağından yaralanan motosiklet sürücüsü tedavi altına alınırken, jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ