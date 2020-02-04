Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

7 saat önce

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde otomobille çarpışarak yaralanan motosiklet sürücüsü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde otomobille çarpışarak yaralanan motosiklet sürücüsü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza öğlen saatlerinde Dilovası Demirciler Mahallesi Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM) kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.A. idaresindeki 41 AEE 939 plakalı otomobil, Valiler Bulvarı GEBKİM kavşağından dönüş yapmak istediği sırada Y.K. idaresindeki motosiklet, otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Y.K. yola savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansa alınan yaralı sürücü, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kol ve bacağından yaralanan motosiklet sürücüsü tedavi altına alınırken, jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ

Dilovası, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tartıştığı annesini boğazından bıçaklayan genç kız, balkondan atlayıp intihar etti
Çarşı ve mahalle bekçileri kimlik sorgulamaya başladı "Beni kimsesizler mezarlığına gömün" notunu bırakıp, intihar etti Depremde hasar gören apartmanların demir kapıları çalındı

Son Dakika Haberleri
23:56 Emily Ratajkowski iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı, 1 milyon beğeni aldı
23:41 Utanç sergisi
23:41 Listenin 1'incisi
23:41 Fatma Turgut'tan yeni klip
23:41 Aslı Şen'den Crème de la Mer daveti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 00:11:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]