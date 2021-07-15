OTOMOBİLLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 YARALI - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü Nazir Ok, "Sola dönecektim, sinyali verdim. Diğer taraftan araba geliyordu azıcık geniş alayım dedim. Solumda bir patırtı koptu, baktım motosikletli yerde serili" dedi.

Manavgat Sorgun Bulvarı'ndaki kontrolsüz kavşakta dün gece Nazir Ok'un kullandığı 45 HB 5165 plakalı otomobille Ali Kanmaz'ın kullandığı 07 GYY 78 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazaya, Nazir Ok'un kullandığı otomobilin kontrolsüz kavşakta sola dönmek isterken Ali Kanmaz'ın kullandığı motosikletin çarpmasıyla meydana geldiği belirtildi. Kazanın ardından motosiklette yolcu olarak bulunan ve 5 yıldızlı bir otelde güvenlik personeli olarak çalıştığı belirtilen bir kişi yaralandı. Yaralı haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ayağının kırıldığı belirtilen yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Yaşadığı kazayı anlatan Nazir Ok, bugün şehir dışına çıkacağını, otomobili dün sanayide bütün bakımlarını yaptırdığını anlattı. Sabah erken saatte memleketine gideceği için iş çıkışı akaryakıt istasyonunda yakıt aldığını söyleyen Nazir Ok, "Akaryakıt aldıktan sonra bu tarafa geldim, frene bastım, sinyalimi yaktım. Kavşakta karşıdan araba geldiği için 'ben sola geniş alayım' dedim. Solumdan bir patırtı koptu. Baktım motosikletli yerde serili. Solumda ne arıyor? Anlamadım" dedi.

Kazaya karışan motosiklet sürücüsü Ali Kanmaz ise trafik polislerine kendisinin sol şeritte olduğunu otomobilin sağ şeritten geldiğini, bir anda direksiyonu önüne kırınca çarptığını anlattı.