Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

03.03.2022 08:34
Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nurhan D., yönetimindeki 02 ABH 213 plakalı otomobil ile Enes Ö. idaresindeki 02 HE 781 plakalı motosiklet, Yenipınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Enes Ö. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Atatürk Caddesi, Otomobil, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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