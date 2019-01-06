Otomobille Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
1 saat önce
Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralıKARAMAN - Karaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
KARAMAN - Karaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Tapucak Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Musa S., yönetimindeki 70 EZ 915 plakalı otomobil ile Samet Y., idaresindeki 70 AJ 273 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan Yasin Ö., yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:17 Kaynak: İHA
92 Yaşındaki Emekli Albay, Silahla Başından Vurulmuş Şekilde Ölü Bulundu
18 Gündür Aranan Genç Kadının, Yol Kenarında Parçalanmış Cesedi Bulundu
Sondaj Kuyusunda Zehirlenen İşçi, Yeni Doğan Bebeğini Göremeden Hayatını Kaybetti
Eşini Öldüren Cani Koca, Evinin Önüne Gelen Polislerle Telefonda Görüşüp Cinayeti İtiraf Etti