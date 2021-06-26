Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Kazada, sürücü Batuhan A. ile motosikletteki Ayhan O. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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