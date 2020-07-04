Otomobille motosiklet çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, otomobille motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

?Kaza, öğleden sonra Nurdağı- Gaziantep yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. M.A.(23) yönetimindeki 27 ACJ 183 plakalı otomobille H.A.'nın(35) kullandığı 27 BY 794 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada başını otomobilin camına çarpan motosiklet sürücüsü H.A. otomobil sürücüsü M.K. ile otomobildeki İ.A. (30) ve Ş.B. (14) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların 3'ü burada tedaviye alınırken, hayati tehlikesi bulunan H.A. ise Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesine sevk edildi.