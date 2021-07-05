Üye Girişi
Otomobille muhtarlık binasını yıktı, kazadan sonra kaçtı - Son Dakika

Otomobille muhtarlık binasını yıktı, kazadan sonra kaçtı

05.07.2021 23:05
Otomobille muhtarlık binasını yıktı, kazadan sonra kaçtı, System.String[]

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki muhtarlığa çarptı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki muhtarlığa çarptı. Muhtarlık binasında hasar meydana gelirken, otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Otomobilde yolcu konumunda bulunan ve yaralanan 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı alt yolda meydana geldi. Salihli yönünden Kula istikametine seyir halinde olan 45 AVV 592 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki Gaziler Mahalle Muhtarlığına çarptı. Kaza sonucun muhtarlık duvarı yıkılırken, otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan ve yaralanan H.C.S. (27) olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Otomobille muhtarlık binasını yıktı, kazadan sonra kaçtı
Otomobille muhtarlık binasını yıktı, kazadan sonra kaçtı
Otomobille muhtarlık binasını yıktı, kazadan sonra kaçtı
Otomobille muhtarlık binasını yıktı, kazadan sonra kaçtı

Muhtarlık, Otomobil, Salihli, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobille muhtarlık binasını yıktı, kazadan sonra kaçtı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

23:11 "Ölüm virajı" yine can aldı! 1 polis öldü, 1 polis yaralandı Bakan Koca, otogardaki ilginç aşı davetinde personeline sahip çıktı 22:37 Bakan Koca, otogardaki ilginç aşı davetinde personeline sahip çıktı Suudi Arabistan'da tır kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 2 ölü, 2 yaralı 21:52 Suudi Arabistan'da tır kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 2 ölü, 2 yaralı
Genç kadının başı tacizci ile dertte! Sapık son rezaletinde eve girmeye kalktı 21:45 Genç kadının başı tacizci ile dertte! Sapık son rezaletinde eve girmeye kalktı Geleceğin 20 mesleği listelendi, paraya para demeyecekler! İlk sırada siyaset bilimi var 21:05 Geleceğin 20 mesleği listelendi, paraya para demeyecekler! İlk sırada siyaset bilimi var Galatasaray, Gedson Fernandes'i kiralık olarak kadrosuna kattı 20:28 Galatasaray, Gedson Fernandes'i kiralık olarak kadrosuna kattı
Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'nun aldığı kiloları görenler şaşkınlığını gizleyemedi 20:01 Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'nun aldığı kiloları görenler şaşkınlığını gizleyemedi Müge Anlı hakkında bomba Exxen iddiası! Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı 19:09 Müge Anlı hakkında bomba Exxen iddiası! Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı

Son Dakika Haberleri
17:19 ABD'de 4 Temmuz bağımsızlık günü kana bulandı: 2 ölü, 3 yaralı
17:16 Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı
17:06 Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi olan PSV, Dumfries ve Malen'i kamp kadrosuna almadı
17:04 Ayşe Nazlı'nın katilinden dehşete düşüren savunma: 7 dakika boğazını sıktım, sonra suni teneffüs yaptım
16:47 Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi! Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir
16:43 Türk diplomasisinin önemli ismi Başkonsolos Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti
16:41 Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray transfer için eskisi kadar istekli değil
16:39 Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti
16:13 Vitor Pereira ve Caner Erkin'in büyük buluşması gerçekleşti! Samimi fotoğraflar beğeni topladı
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz
Ahmet Nur Çebi'nin danışmanı Erol Kaynar, Beşiktaş'ın ilgilendiği futbolcuların isimlerini verdi Ahmet Nur Çebi'nin danışmanı Erol Kaynar, Beşiktaş'ın ilgilendiği futbolcuların isimlerini verdi         
23:48
Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'ın ifadesi alınmaya başlandı Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'ın ifadesi alınmaya başlandı         
22:54
Bakan Yanık'tan Elmalı davası açıklaması: Ses kayıtları, yazışmalar, çizimler bu dosyaya ait değil Bakan Yanık'tan Elmalı davası açıklaması: Ses kayıtları, yazışmalar, çizimler bu dosyaya ait değil         
22:13
Lüks otomobil yolda ilerlediği sırada alev topuna döndü Lüks otomobil yolda ilerlediği sırada alev topuna döndü         
21:45
Son Dakika: 2021-2022 eğitim-öğretim yılı, 6 Eylül'de yüz yüze eğitimle başlayacak Son Dakika: 2021-2022 eğitim-öğretim yılı, 6 Eylül'de yüz yüze eğitimle başlayacak         
21:37
Arazi kavgasında muhtarın 15 yaşındaki çocuğunu pompalıyla öldürdü, ağabeyini de yaraladı Arazi kavgasında muhtarın 15 yaşındaki çocuğunu pompalıyla öldürdü, ağabeyini de yaraladı         
20:30
Son Dakika: FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, Türkiye'ye getirildi Son Dakika: FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, Türkiye'ye getirildi         
20:16
Son Dakika: Zamlı emekli aylıkları ile ikramiyeler Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek Son Dakika: Zamlı emekli aylıkları ile ikramiyeler Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek         
19:47
Metropoll'den gündeme damga vuracak Metropoll'den gündeme damga vuracak "Z kuşağı" anketi: "Kararsız", "protesto oy" ve "cevap yok" şıkkına yüklendiler         
18:16
Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı         
17:17
Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti         
16:40
Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti         
15:40
On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt         
15:38
Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler         
14:32
Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları         
11:51
Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi         
09:15
İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı         
08:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 23:55:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobille muhtarlık binasını yıktı, kazadan sonra kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement