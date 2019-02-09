Otomobille Öğrenci Servisi Çarpıştı: 1 Ölü, 9 Yaralı
1 saat önce
Otomobille öğrenci servisi çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralıKOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobille öğrenci servisinin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi ölürken servisteki öğrencilerin de arasında olduğu 9 kişi yaralandı.
Otomobille öğrenci servisi çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
KOCAELİ - Kocaeli
'nin Kandıra
ilçesinde otomobille öğrenci servisinin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi ölürken servisteki öğrencilerin de arasında olduğu 9 kişi yaralandı.
Kaza, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi İzmit-Kandıra Yolu Dalca Sapağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yan yoldan İzmit-kandıra yoluna çıkan Ceyhun
Çapar idaresindeki 34 PE 1066 plakalı otomobil, İzmit istikametinde seyir halinde olan Şaban T. yönetimindeki 41 P 5466 plakalı öğrenci servisi ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ceyhun Çapar araç içerisinde sıkışırken öğrenci servisinde bulunan sürücü Şaban T., Melike G. isimli kadın ve 7 öğrenci yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan otomobil sürücüsü Çapar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öğrenci servisinde bulunan yaralılar ise ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Ceyhun Çapar'ın cenazesi ise Kandıra Asri Mezalığı'na kaldırıldı.
Kazada yaralananların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı. Jandarma
kazayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:15 Kaynak: İHA
Kartal'da Çöken Binadaki Ölü Sayısı 14'e Yükseldi
Yalçın Menteş'in Öldüğünü, Doğum Gününde Öğrenen Mehmet Ali Erbil, Gözyaşlarını Tutamadı
Cinsel İstismar Sanığı Tahliye Oldu, Mağdur Çocuğun Korkusunu Günlüğüne Yazdı
Otomobilde Yakılarak Öldürülen Genç, 4 Ay Sonra Toprağa Verildi