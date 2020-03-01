Otomobille pikap çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobille pikap çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Otomobille pikap çarpıştı: 5 yaralı

6 saat önce

Elazığ'da otomobille pikabın çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobille pikabın çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

Furkan Demirel idaresindeki 06 MLD 23 plakalı pikap, Elazığ- Diyarbakır kara yolunun Kuyulu köyü kavşağında Mehmet Çamuka yönetimindeki 12 AK 342 plakalı otomobille çarpıştı.

Refüje çarparak savrulan araçlardaki sürücüler ile pikapta bulunan 3 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü ekiplerce çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ulaşıma kapanan yol araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Otomobille pikap çarpıştı: 5 yaralı

Diyarbakır, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 04:10 Kaynak: AA
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