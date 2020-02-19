Otomobille polis aracı çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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Otomobille polis aracı çarpıştı: 4 yaralı

6 saat önce

Karaman'da alkollü sürücünün kullandığı otomobille polis aracının çarpışması sonucu 3'ü polis 4 kişi yaralandı.

Karaman'da alkollü sürücünün kullandığı otomobille polis aracının çarpışması sonucu 3'ü polis 4 kişi yaralandı.

İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarında devriye gezen Harun Günay (30) idaresindeki 70 A 5432 plakalı polis aracı ile Hüseyin Şahin yönetimindeki 01 HS 345 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ile polis memurları Nihat Koşar (29) ve Sercan Yıldız (33) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, otomobil sürücüsü Hüseyin Şahin'in ise 130 promil alkollü olduğu belirtildi.

Otomobille polis aracı çarpıştı: 4 yaralı

Hüseyin Şahin, Karaman, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 06:27 Kaynak: AA
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