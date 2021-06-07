Otomobille polis aracına çarpıp kaçtılar, üzerlerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz sürücü, otomobille ekip aracına çarptı. Kısa sürede yakalanan otomobildeki 2 kişinin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler, gözaltına alındı.

Olay, dün gece Bursa- Ankara yolunda meydana geldi. Uygulama noktasında kontrol yapan narkotik polisi, şüphe üzerine 16 AOL 281 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobille kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında otomobil, bir polis aracına çarptı. Diğer polis ekiplerinin yolu kapatmasıyla, otomobil durduruldu. Sürücü Emre Ç. (27) ve yanındaki Öznur Ç. (25) yakalandı. Emre Ç.'nin ehliyetsiz olduğu tespit edilirken, 2 şüphelinin üzerlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.Emre Ç.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL, 2 şüpheliye de sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle toplam 6 bin 300 TL cezai işlem uygulandı. Şüpheliler gözaltına alındı.