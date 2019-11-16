Son Dakika Haberleri: Otomobille servis minibüsü çarpıştı: 4 yaralı
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Otomobille servis minibüsü çarpıştı: 4 yaralı

6 saat önce

Edirne'de otomobille servis minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edirne'de otomobille servis minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Salih Bolu idaresindeki 22 S 0295 plakalı servis minibüsü ile Yusuf Can Sönmez'in kullandığı 22 KB 080 plakalı otomobil, Mithatpaşa Mahallesi Arifpaşa Caddesi'ndeki kavşakta çarpıştı.

Kazada, minibüsteki yolculardan Sadiye Canpolat, Selen Yıldıran, Mümine Demirci ve Esma Hot yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, kazada otomobilin çarparak durabildiği tarihi konakta da hafif hasar meydana geldi.

Otomobille servis minibüsü çarpıştı: 4 yaralı

Yusuf Can, Edirne, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:13 Kaynak: AA
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