Son Dakika Haberleri: Otomobille su tankeri çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Otomobille su tankeri çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesi yakınlarında otomobil ile su tankerinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Otomobille su tankeri çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesi yakınlarında otomobil ile su tankerinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. 
Kaza, saat 15.30 sıralarında Çay- Dinar karayolunun Karabedir rampası yakınlarında meydana geldi. Resul Sarıkaya (33) yönetimindeki BX 41 491 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yusuf Sarıkürkçü'nün (49) kullandığı 03 F 0260 plakalı su tankeri kafa kafaya çarpıştı. Her iki aracın da kullanılamaz hale geldiği kazada şoförler Resul Sarıkaya ve Yusuf Sarıkürkçü yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Dinar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Resul Sarıkaya yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yusuf Sarıkürkçü'nün ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.


- Afyonkarahisar
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 07:54 Kaynak: DHA
Dinar, Güncel
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