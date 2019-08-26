Otomobille süt toplama aracı çarpıştı: 2 yaralı

Yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkartılan yaralılar, Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.

Çarpışmanın etkisiyle şarampole düşen otomobilde sıkışan Oral ve Aşkın Samaras yaralandı.

Ersin Bilgin idaresindeki 36 AZ 383 plakalı süt toplama aracı, Erzurum-Kars kara yolunun Cumhuriyet köyü kavşağında Ertürk Saldun'un kullandığı 76 DA 367 plakalı otomobille çarpıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Muharrem İnce, Ahmet Türk'ü ziyaret etti: Dokunulmazlıklar konusunda benim partim hata yaptı