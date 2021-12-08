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Otomobille taciz ve sürüklemeye 3 yıl hapis - EK - YENİDEN - Son Dakika

Otomobille taciz ve sürüklemeye 3 yıl hapis - EK - YENİDEN

08.12.2021 17:22

ANKARA'da, yolda yürüyen B.K. (31) adlı kadını otomobille takip ederek sözlü olarak tacizde bulunup, aracıyla yerde sürüklediği suçlamalarıyla tutuksuz yargılanan Zeki Ö., 'cinsel taciz'den 2 yıl, 'kasten yaralama'dan 1 yıl hapse çarptırıldı.

ANKARA'da, yolda yürüyen B.K. (31) adlı kadını otomobille takip ederek sözlü olarak tacizde bulunup, aracıyla yerde sürüklediği suçlamalarıyla tutuksuz yargılanan Zeki Ö., 'cinsel taciz'den 2 yıl, 'kasten yaralama'dan 1 yıl hapse çarptırıldı.

Keçiören ilçesi Aktepe Mahallesi'nde, 5 Şubat 2018'de meydana gelen olayda Zeki Ö., yolda yürüyen B.K.'nin yanına yaklaşarak araca davet etti. Korkan kadın, hızlı adımlarla uzaklaştı. Zeki Ö. ise otomobille kadını takibi sürdürdü. B.K., aracıyla yanına tekrar yaklaşıp sözlü olarak tacizde bulunan Zeki Ö.'ye yerden aldığı taşı fırlattı. Zeki Ö., bu sırada kadını kolundan yakalayıp, aracı hareket ettirdi. Zeki Ö., 250 metre aracıyla sürüklediği kadını daha sonra bıraktı. Zeki Ö.'nün kadını taciz etmesi ve araçla sürüklemesi ise güvenlik kamerasına yansıdı.

B.K.'nin şikayeti üzerine yakalanıp, tutuklanan ve 2 ay sonra tahliye edilen Zeki Ö. hakkında, Ankara 37'nci Aliye Ceza Mahkemesi'nde 'cinsel taciz' ve 'kasten yaralama' suçlarından dava açıldı. Yargılama sonunda Zeki Ö.'ye 'cinsel taciz'den 2 yıl, 'kasten yaralama' suçundan da 1 yıl hapis cezası verildi. Zeki Ö. hakkında Ankara 4'üncü Hukuk Mahkemesi'nde 25 bin TL talebiyle açılan manevi tazminat davasında da 15 bin TL tazminat kararı verildi.

'CEZA DAHA FAZLA OLMALIYDI'

B.K.'nin avukatı Ayşegül Güney, "Şüpheli aracıyla müvekkilimi takip edip, 'Gelsene arabama, seni daha önce durakta görmüştüm ve çok beğendim' demiştir. Müvekkil ciddi anlamda korkuya kapılmış ve yoluna devam ettiği esnada yerden bulduğu taşı eline almıştır. Kısa süre sonra şüpheli tekrar müvekkilimi aracına davet ettikten sonra müvekkilim elinde bulunan taşı şüpheliye doğru fırlatmış ve akabinde de şüpheli müvekkilin bir anlık boşluğundan faydalanmak suretiyle müvekkilimi kolundan tutmuş, aracını hızlı bir şekilde hareket ettirerek yolda 200-250 metre kadar sürüklemiştir. Sanığa ceza davasında toplam 3 yıl hapis verilmiştir. Bu ceza oldukça düşük kalmıştır" dedi.

Avukat Güney, müvekkilinin yaşadığı olaya karşılık hem hapis cezasının hem tazminat bedelinin daha fazla olması gerektiğini belirterek, "Müvekkilin uğradığı fiziksel ve psikolojik şiddete karşılık olarak manevi tazminat davası tarafımızca açılmış bunun akabinde de yerel mahkeme tarafından müvekkilime bu olayın karşılığında 15 bin TL tazminat uygun görüldü. Yolda bir kadını gerek fiziksel gerek sözlü taciz edip akabinde de kadını yol ortasında 200-250 metre sürüklemenin cezası ve bunun karşılığı maalesef ki manevi tazminat yönünden 15 bin TL ile sınırlı kaldı. 200-250 metre sürüklemenin cezası bu olmamalı. Hem hapis cezası hem manevi tazminat miktarının daha fazla olması gerekirdi" diye konuştu.

Otomobille taciz ve sürüklemeye 3 yıl hapis - EK - YENİDEN
Otomobille taciz ve sürüklemeye 3 yıl hapis - EK - YENİDEN
Otomobille taciz ve sürüklemeye 3 yıl hapis - EK - YENİDEN
Otomobille taciz ve sürüklemeye 3 yıl hapis - EK - YENİDEN

Türk Lirası, Ankara, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobille taciz ve sürüklemeye 3 yıl hapis - EK - YENİDEN - Son Dakika


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