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Otomobille takip edip taşlı sopalı saldırdılar! Saldırının hedefi olan adam o anları anlattı: Kafama sallama bıçakla vurdular, öldüm sanıp bıraktılar - Son Dakika

Otomobille takip edip taşlı sopalı saldırdılar! Saldırının hedefi olan adam o anları anlattı: Kafama sallama bıçakla vurdular, öldüm sanıp bıraktılar

14 Temmuz 2021 Çarşamba 18:14

Bursa'da Temmuz ayının başında meydana gelen olayda, Vedat Buğdaycı adlı vatandaş, kendisini otomobille takip eden 3 kişinin taşlı, sopalı ve bıçaklı saldırısına uğramış, saldırının ardından 10 gün yaşam savaşı vermişti. Tedavisinin tamamlanmasının ardından konuşan Buğdaycı, kendisini döven kişilerin eski kız arkadaşının babası ve ağabeyi olduğunu söyledi. Buğdaycı, şahısların kafasına sallama diye tabir edilen bıçakla vurduğunu ve öldüğünü sanınca bıraktıklarını anlattı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 1 Temmuz'da meydana gelen olayda 37 yaşındaki Vedat Buğdaycı adlı vatandaş, yolda yürüdüğü sırada 3 kişinin saldırısına uğradı. Öldüresiye dayak yiyen şahıs, kaldırıldığı hastanede 10 gün boyunca hayatta kalma savaşı verdi Hastaneden taburcu olduktan sonra başına gelenleri anlatan Buğdaycı, kendisini döven kişilerin eski kız arkadaşının ailesi olduğunu dile getirdi. Buğdaycı, şahısların kafasına sallama bıçakla vurduğunu ve öldüğünü sanınca dövmeyi bıraktıklarını ifade etti.

Saldırıya uğrayan adam dehşet dakikalarını anlattı: Kafama sallama bıçakla vurdular, öldüm sanıp bıraktılar

ENİŞTESİNİN MALLARINI DEVRETMESİNİ İSTEDİLER

Yaklaşık 1,5 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Z.A.'dan 6 ay önce ayrılan Vedat Buğdaycı ile kızın babası N. A. ve ağabeyi R.A. arasında husumet oldu. İddiaya göre, baba N. A., Vedat Buğdaycı'nın eniştesinin üzerine olan evi ve iş yerini değerinin altında bir fiyata kendilerine devretmesini ve kentten ayrılmasını istedi. Evini ve iş yerini devretmek istemeyen Buğdaycı'nın eniştesi ile kızın babası N.A. arabulucularla bir araya geldi ancak husumet barışla sonlanmadı.

TAŞ, SOPA VE BIÇAKLA DARBETTİLER

1 Temmuz günü saat 12.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde bulunan evinden yaya olarak ayrılan Vedat Buğdaycı yaklaşık 10 dakika sonra takip edildiğini fark etti. Buğdaycı, 11 Eylül Bulvarı'na çıkarak iş yerine yöneldi. Ancak bu sırada karşı yönden hızla gelen bir otomobil manevra yaparak yol kenarında yürüyen Vedat Buğdaycı'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan Buğdaycı, yol kenarındaki bir inşaatın önünde istiflenmiş halde bulunan tuğlalara çarparak yere düştü. Bunun üzerine otomobilden inen ve Z.A.'nın babası N. A., ağabeyi R. A. ve amcası F. A. olduğu iddia edilen 3 kişi yerde acı içinde kıvranan Buğdaycı'yı taş, sopa ve bıçakla öldüresiye darbetti. Saldırganlar bir süre sonra aynı otomobile binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

Saldırıya uğrayan adam dehşet dakikalarını anlattı: Kafama sallama bıçakla vurdular, öldüm sanıp bıraktılar

DARPBETTİKLERİ ANLAR KAMERADA

Saldırı anları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hızla gelen otomobilin manevra yaparak yol kenarında yürüyen Buğdaycı'ya çarptığı görüldü. Çarpışmanın etkisiyle Buğdaycı'nın havalanarak yol kenarındaki tuğlalara çarpması ve ardından yere düşmesi,otomobilden inen 3 kişinin Buğdaycı'yı dövdüğü anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

10 GÜN BOYUNCA YAŞAMAK İÇİN SAVAŞ VERDİ

Kanlar içinde yerde yatan Vedat Buğdaycı'yı görenler yardıma koşarken durumu polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Buğdaycı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Vedat Buğdaycı yoğun bakımda 10 gün süren yaşam savaşını kazandı. Kafasına toplam 42 zımba dikiş atılan Buğdaycı, saldırganların kendisini öldüğünü düşünerek bıraktığını belirtti.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDILAR

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri çevrede geniş çaplı incelemede bulundu. Çevredeki vatandaşların ve Buğdaycı'nın ailesinin ifadesine başvuran ekipler N. A., R.A. ve F. A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Saldırıya uğrayan adam dehşet dakikalarını anlattı: Kafama sallama bıçakla vurdular, öldüm sanıp bıraktılar

"ÖLDÜM SANINCA BIRAKTILAR"

Husumetlilerinin kendisini ölümle tehdit ettiğini ve olay yerinde de öldüğünü düşünerek bıraktıklarını ifade eden Vedat Buğdaycı, "Dükkanıma giderken 3-5 araba beni bekliyordu. Arabayla bana vurdular, tuğlaların üzerine fırladım. Sonra da kafama sallama diye tabir edilen bıçaklarla vurdular. 'Bu öldü' diyerek beni bıraktılar. Hastaneye geldim, doktorlar beni öldü zannetmiş. Devlet bize yardımcı olsun. Beni orada öldü, diye bıraktılar, Allah beni korudu ben ölmedim. 10 gündür hastanede yatıyorum" dedi.

Saldırıya uğrayan adam dehşet dakikalarını anlattı: Kafama sallama bıçakla vurdular, öldüm sanıp bıraktılar

"BURSA'DAN GİTMEMİ İSTEYİP, ÖLÜMLE TEHDİT ETTİLER"

Husumetlilerinin, eniştesinin evini ve iş yerini kendilerine devretmesini istedikleri için saldırıya uğradığını ortada namus meselesi olmadığını iddia eden Buğdaycı, şunları söyledi:

"Ben evlenmek amacıyla Z.A.'ya yaklaştım. Sonra bana ailesi dedi ki 'Bu işi namus meselesine dökeceğiz, seni de öldürteceğiz. Ya malınızı mülkünüzü bize verin ya da biz namusumuza baktı diyeceğiz' Bana Z.A.'nın 'Numarasını sil' dediler 'Tamam sileceğim' dedim, ardından da ablanın oturduğu evi bize vereceksin, dediler. Ben eniştemin evi olduğu için veremeyeceğimi söyledim, onlar da namus meselesi güdeceklerini söylediler. Bunlar beni zaten ölümle tehdit ediyordu. 'Bursa'dan git yoksa seni öldürteceğiz. Bursa'da biz kime ne söylersek o olur' dediler. Z.A. kendi isteğiyle her gün yanıma geliyordu. Onu arabayla gezdirmemi istiyordu, ben de gezdiriyordum. Her gün benden 50-100 TL para alıyordu evdeki ailesine de her gün sigara alıyordum. Bana, 'Bu benim kocam, her yere götürür' diyordu. Sonra biz evlenmeye karar verdik. Ancak ailesi demiş ki 'Bunun evi, arabası yok. Bu çocukla birlikte olma biz bunun 50 bin TL parasını alalım. Bu zaten korkar Diyarbakır'a gider. Gitmezse de ölümle tehdit ederiz.' Beni öldü diye kenara atmışlar. 'Biz aşiretiz, kimse bizle baş edemez. Ya buraları terk et yoksa seni öldüreceğiz' dediler."

Saldırıya uğrayan adam dehşet dakikalarını anlattı: Kafama sallama bıçakla vurdular, öldüm sanıp bıraktılar

"OLAY NAMUS MESELESİNDEN ÇOK FARKLI"

Vedat Buğdaycı'nın avukatı Tuncay İlçim de yazılı açıklama yaparak, olayın namus meselesinden farklı bir boyutta olduğunu belirterek, "Adli tahkikat dosyalarına yansıyan tüm mesajlaşma, video ve ses kayıtları tetkik edildiğinde namus kavramı içerisinde değerlendirilebilecek bir eylem tespit edemedik. Farazi kavramlar üretilerek hadisenin gayrimenkul pazarlıkları ve tapu devirlerine yönelik tehdit, baskı ve cebre dönüştürülmesi ayrıca düşündürücüdür. Devletin tüzel kişiliği ve hukukuna saygı göstermeyen taraflara bu saatten sonra yetkili mercilerin de saygı göstermeyeceği kanaatindeyim. Adli mercilere somut delilleri ile yansımamış ve farklı şekilde aksettirilmiş çokça konu var, bu veriler delilleri ile birlikte ibraz edildiğinde gerekli yasal yaptırımların olması gerektiği şekilde uygulanacağını umuyoruz" dedi.

Otomobille takip edip taşlı sopalı saldırdılar! Saldırının hedefi olan adam o anları anlattı: Kafama sallama bıçakla vurdular, öldüm sanıp bıraktılar

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobille takip edip taşlı sopalı saldırdılar! Saldırının hedefi olan adam o anları anlattı: Kafama sallama bıçakla vurdular, öldüm sanıp bıraktılar - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Otomobille takip edip taşlı sopalı saldırdılar! Saldırının hedefi olan adam o anları anlattı: Kafama sallama bıçakla vurdular, öldüm sanıp bıraktılar - Son Dakika
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