Son Dakika Haberleri: Otomobille tarım aracı çarpıştı: 1 yaralı
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Otomobille tarım aracı çarpıştı: 1 yaralı

2 saat önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Otomobille tarım aracı çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi'nde M.U. (81) yönetimindeki 54 HA 949 plakalı otomobil, karşı yönden gelen D.Y. (48) idaresindeki pat pat diye tabir edilen tarım aracıyla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tarım aracında yolcu olarak bulunan S.A. (67) isimli kadın yaralandı.

Yaralı kadın, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince önce Akyazı Devlet Hastanesine oradan da Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

S.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sakarya, Akyazı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:02 Kaynak: AA
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