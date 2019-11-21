Son Dakika Haberleri: Otomobille tarım aracı çarpıştı: 5 yaralı
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Otomobille tarım aracı çarpıştı: 5 yaralı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobille tarım aracının çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobille tarım aracının çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Recep Sivrikaya'nın kullandığı 59 LP 960 plakalı otomobil, Kemal Tokuroğulları idaresindeki "pat pat" diye tabir edilen tarım aracıyla, Gürgen Bayırı mevkisindeki rampada çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan Zehra Sivrikaya ve tarım aracında bulunan Gülnur ve 4 yaşındaki oğlu Pusat Tokuroğulları yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobille tarım aracı çarpıştı: 5 yaralı

Tekirdağ, Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:15 Kaynak: AA
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