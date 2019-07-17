Otomobille tartıştığı kardeşine çarptı
1 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir genç, tartıştığı kardeşine otomobille çarptı.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:51 Kaynak: İHA
'nın İnegöl
ilçesinde bir genç, tartıştığı kardeşine otomobille çarptı.
Olay Akhisar
Mahallesi Karalar
yolu kavşağında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple iki kardeş arasında tartışma çıktı. O.K, iddiaya göre, 16 KIP 52 plakalı otomobil ile kardeşi 17 yaşındaki M.K'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen M.K. ağır yaralandı. Yaralı genç sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından durumu ağır olmasından dolayı Bursa Şehir Hastanesi
'ne sevk edildi. Asayiş ekipleri kardeşine bilerek çarptığı iddia edilen O.K'yi gözaltına aldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA
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