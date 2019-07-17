Son Dakika Haberleri: Otomobille tartıştığı kardeşine çarptı
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Otomobille tartıştığı kardeşine çarptı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir genç, tartıştığı kardeşine otomobille çarptı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir genç, tartıştığı kardeşine otomobille çarptı.

Olay Akhisar Mahallesi Karalar yolu kavşağında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple iki kardeş arasında tartışma çıktı. O.K, iddiaya göre, 16 KIP 52 plakalı otomobil ile kardeşi 17 yaşındaki M.K'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen M.K. ağır yaralandı. Yaralı genç sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından durumu ağır olmasından dolayı Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Asayiş ekipleri kardeşine bilerek çarptığı iddia edilen O.K'yi gözaltına aldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA
Akhisar, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:51 Kaynak: İHA
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