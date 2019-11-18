Son Dakika Haberleri: Otomobille taşınan sac levha trafiği tehlikeye soktu
Son Dakika Güncel Otomobille taşınan sac levha trafiği tehlikeye soktu - Son Dakika

Otomobille taşınan sac levha trafiği tehlikeye soktu

6 saat önce

Şanlıurfa'da bir otomobilin arka koltuğuna yerleştirilen ve açık haldeki kapılardan dışarı uzatılan yaklaşık 4 metrelik sac levha, trafiği tehlikeye soktu.

Otomobille taşınan sac levha trafiği tehlikeye soktu, System.String[]

Şanlıurfa'da bir otomobilin arka koltuğuna yerleştirilen ve açık haldeki kapılardan dışarı uzatılan yaklaşık 4 metrelik sac levha, trafiği tehlikeye soktu.

Akçakale-Harran kara yolunda seyreden otomobil, sürücülere zor anlar yaşattı.

Sürücü, yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve bir buçuk metre enindeki 3 sac levhayı otomobilinin arka koltuğunda taşımak istedi. Açık haldeki kapılardan dışarı uzatılan sac levha, görenleri şaşkına uğrattı.

Otomobili geçmeye çalışan sürücüler, zor anlar yaşadı. Sacın, sürücünün yan ve dikiz aynalarından arkasını görmesini tamamen engellediği görüldü.

Yaklaşık 20 kilometre boyunca kara yolunda seyreden otomobil, daha sonra kırsal bir mahalleye saptı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakanlık Şanlıurfa'da cephanelikteki patlamanın dış etkiden dolayı kaynaklanmadığını açıkladı
Dünyaca ünlü otomobil markalarına makine üretiyor Son dakika: MEB'den 10 Kasım'a ilişkin açıklama: Okul müdürleri görevden uzaklaştırıldı Antalya'daki siyanür intiharında babanın mektubunda adı geçen 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 18:23:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobille taşınan sac levha trafiği tehlikeye soktu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]