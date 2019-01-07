Son Dakika Haberleri: Otomobille Tır Çarpıştı: 1 Polis Ağır Yaralı

Otomobille Tır Çarpıştı: 1 Polis Ağır Yaralı

50 dakika önce

Aksaray'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru ağır yaralandı.

Otomobille Tır Çarpıştı: 1 Polis Ağır Yaralı, System.String[]
Aksaray'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru ağır yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunun 23. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis memuru Hüseyin D. (26) idaresindeki 01 FAR 18 plakalı özel otomobil, yoldaki buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kontrolden çıkan otomobil sağ şeride geçerek Süleyman P. (48) yönetimindeki 68 HZ 598 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır ve otomobil şarampole devrilirken, otomobil sürücüsü polis memuru Hüseyin D. araçta sıkıştı.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ve 112 acil yardım ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralı sürücü, kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken tedavi altına alınan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralı polis memurunun Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesinde görev yaptığı kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:44 Kaynak: İHA

Aksaray, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Otomobilden Fırlayan Genç Kız Feci Şekilde Can Verdi! Dehşet Anları Kamerada Antalya'da Kolunda Pantolon Kemeri Takılı Erkek Cesedi Bulundu

Öğrenci Servisi ile İşçi Servisi Çarpıştı! 2 Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var Yılbaşında Alkol Almak İçin Polis Kılığına Giren Şüpheliler, Adliyeye Sevk Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 14:34:02. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobille Tır Çarpıştı: 1 Polis Ağır Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]