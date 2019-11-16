Otomobille tır çarpıştı: 1 yaralı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, Çilimli Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada refüje çarparak devrilen otomobilin sürücüsü ile yanındaki Meryem S. ve Düriye K. yoldan geçen vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, D100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden Yaşar S. yönetimindeki 54 DF 715 plakalı otomobil, Döngelli köyü mevkisinde Selami Ü. idaresindeki 06 FY 4932 plakalı tırla çarpıştı.

Düzce 'de otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Ahmet Altan, gözaltı için gelen polislere "Beni çok güzel yakaladınız" demiş