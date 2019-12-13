Otomobille tır çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobille tır çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Otomobille tır çarpıştı: 4 yaralı

6 saat önce

Çorum'da bir otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Otomobille tır çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

Çorum'da bir otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, Çorum- Ankara karayolunda meydana geldi. İddialara göre Ankara istikametine seyir halindeki otomobil, kavşakta dönmeye çalışan tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan Cüneyt D. (34), Ferdi T. (22), Sait S. (22) ve Hakan D. (32), otomobilde sıkıştı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulansla itfaiye kaza kırım ekibi sevk edildi. Araç içerisinden çıkartılan yaralılar 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - ÇORUM

Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:07 Kaynak: İHA
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