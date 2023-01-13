Kaza, dün saat 08.30 sıralarında, çevre yolu Kestel mevkisinde meydana geldi. Kent merkezinden Ankara yönüne giden Mehmet Vehbi Yılmazer yönetimindeki 34 DUK 171 plakalı otomobil, E.B.'nin emniyet şeridine park ettiği 17 YR 284 plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın altına giren otomobil, hurdaya dönerken, sürücü Yılmazer ise sıkıştı. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yılmazer'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Araç içinde sıkışan Yılmazer'in cansız bedeni, savcı incelemesinin ardından itfaiye ekiplerince çıkarılarak, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: DHA

Mehmet Vehbi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Otomobille TIR'ın altına girdiği kazada ölen firma temsilcisi, iş görüşmesine gidiyormuş - Son Dakika

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