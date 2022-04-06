Otomobille TIR'ın altına giren makam şoförü öldü - Son Dakika
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Otomobille TIR'ın altına giren makam şoförü öldü

06.04.2022 19:11
Otomobille TIR'ın altına giren makam şoförü öldü

Tavşanlı karayolunda, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Fatih Yiğit (42) yaşamını yitirdi.

Tavşanlı karayolunda, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Fatih Yiğit (42) yaşamını yitirdi. Yiğit'in, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'ın makam şoförü olduğu belirtildi.

Kaza, öğleden sonra Kütahya- Tavşanlı karayolu 15'inci kilometresinde meydana geldi. Fatih Yiğit yönetimindeki 43 DU 213 plakalı makam otomobili, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde ilerlemekte olan Tayfur Demir'in (33) kullandığı 63 FK 926 plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın dorsesinin altına giren otomobilde sıkışan Yiğit, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yiğit'in, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'ın makam şoförü olduğu öğrenildi. Kazayı haber alan DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Hayatını kaybeden Fatih Yiğit'in cenazesi, savcılık ve jandarma ekiplerinin kaza yerindeki incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Otomobille TIR'ın altına giren makam şoförü öldü
Otomobille TIR'ın altına giren makam şoförü öldü
Otomobille TIR'ın altına giren makam şoförü öldü
Otomobille TIR'ın altına giren makam şoförü öldü
Otomobille TIR'ın altına giren makam şoförü öldü
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Kazım Uysal, Tavşanlı, Fatih, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobille TIR'ın altına giren makam şoförü öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobille TIR'ın altına giren makam şoförü öldü - Son Dakika
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