Otomobille tırın çarpıştığı kazada bir aile yok oldu... Anne, baba ve çocuğu hayatını kaybetti

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu anne, baba ve çocuğu hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ahlat- Tatvan karayolu üzerinde meydana geldi. Maşallah Bozan yönetimindeki 34 KPE 48 plakalı otomobille Tekin Sevinci yönetimindeki 13 AAD 051 plakalı tır çarpıştı. Kazada Maşallah Bozan ile eşi Leyla Bozan ve bir çocuğu hayatını kaybederken, yanlarında bulunan 3 kişi ise yaralı olarak Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada tır şoförü hafif yaralanırken, olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

Öte yandan, olay yerine gelen Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat ise, kazayla ilgili bilgi aldı.