Son Dakika Haberleri: Otomobille traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika Güncel Otomobille traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Otomobille traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

1 saat önce

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde, traktörle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada Ayten Bölük (52) yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Otomobille traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]
AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde, traktörle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada Ayten Bölük (52) yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Afyonkarahisar- Denizli Karayolu'nun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Dinar'a bağlı Karahacılı Köyü'nden ilçe merkezine giden Dede Cüneyt Yıldırıcı'nın (50) kullandığı 80 KR 364 plakalı traktör, Salim Bölük'ün (67) kullandığı 06 BZ 0638 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada, Salim Bölük ile beraberindeki Ayten Bölük ve traktör sürücüsü Dede Cüneyt Yıldırıcı yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Ayten Bölük, hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle 1 saat kapalı kalan karayolu, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.


- Afyonkarahisar
Dinar, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 02:16 Kaynak: DHA
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