Otomobille traktör çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobille traktör çarpıştı: 2 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Ereğli ilçesi Alhan Mahallesi Dutlukırım mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre K. idaresindeki 42 RL 177 plakalı otomobil Aşıklar Mahallesi yönünden Karaman Çevre yolu istikametine seyir halindeyken, Onur B. idaresindeki 06 SBF 54 plakalı römork takılı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör devrilirken, kazada her iki sürücü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Boşanma aşamasında olduğu eşi, genç kadının boğazına mezarlıkta bıçak dayadı

Zincirleme kazaya karışan İETT otobüsü, ağaca çarparak durabildi

Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşı ziyaret eden annesi ve ablası da salgına yenik düştü

Kardeşlerin arazi kavgası kanlı bitti! Yengesini yaralayan zanlı, kardeşi ve yeğenini öldürdü

Ebru Şallı, oğlu Pars'ın mezarını ziyaret ederek çiçek ve bileklik bıraktı

Yüksekova'da sürü halinde görülen yılanlar vatandaşları korkutuyor

Seyahat izin belgesi alma sırasında sosyal mesafe hiçe sayıldı, maske unutuldu

Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşini vuran şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı

Soylu'dan drift yapan sürücüye: Türk polisi yakalar da yardım da eder

Madagaskar Cumhurbaşkanı, "Koronavirüs ilacını bulduk" diyerek kameralar önünde içti

Alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan kadından polise tepki: Ne demek araç kullanamayacağım

ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong ameliyat oldu, durumu çok ağır

Gözü dönmüş genç, otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü